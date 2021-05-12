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“الصحة”: 1020 إصابة جديدة بـ”كورونا” وشفاء 908 وتسجيل 13 حالة وفاة

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء) تسجيل 1020 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 429389 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7111 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 908 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 413010 حالة، لافتة إلى أن هناك 9268 حالة نشطة حالياً، من بينها 1352 حالة حرجة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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