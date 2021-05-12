شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تقديم أكثر 11 مليون جرعة من لقاح كورونا بمختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحي كورونا في مختلف مناطق المملكة، وفقا لخبر عاجل نشرته “الإخبارية”.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة⁩ أعلنت أمس، أنه تسجيل (999) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالات وفيات رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1286) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (412,102) حالة ولله الحمد.