شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تقديم أكثر 11 مليون جرعة من لقاح كورونا بمختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحي كورونا في مختلف مناطق المملكة، وفقا لخبر عاجل نشرته “الإخبارية”.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس، أنه تسجيل (999) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالات وفيات رحمهم الله.
كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1286) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (412,102) حالة ولله الحمد.
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