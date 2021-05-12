شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: 3 نصائح مهمة للوقاية من كورونا في عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا في عيد الفطر المبارك.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: استمتع بالعيد مع عائلتك ولكن حافظ على ما يلي للوقاية من كورونا:

• عدم المصافحة

• الكمامة

• التباعد

وأضاف د. خالد النمر: “تذكّر أن هناك 1300 حالة حرجة بسبب هذا الوباء في العناية المركزة بين الحياة والموت، والمطلوب لا يزداد هذا الرقم على يديك”.

يذكر أن وزارة الصحة⁩، أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل (1020) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم أيضاً تسجيل (13) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (908) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (413,010) حالة ولله الحمد.