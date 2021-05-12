شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: 3 نصائح مهمة للوقاية من كورونا في عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا في عيد الفطر المبارك.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: استمتع بالعيد مع عائلتك ولكن حافظ على ما يلي للوقاية من كورونا:
• عدم المصافحة
• الكمامة
• التباعد
وأضاف د. خالد النمر: “تذكّر أن هناك 1300 حالة حرجة بسبب هذا الوباء في العناية المركزة بين الحياة والموت، والمطلوب لا يزداد هذا الرقم على يديك”.
يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل (1020) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضافت وزارة الصحة، أنه تم أيضاً تسجيل (13) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (908) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (413,010) حالة ولله الحمد.
كانت هذه تفاصيل خبر «النمر»: 3 نصائح مهمة للوقاية من كورونا في عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.