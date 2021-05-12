شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي المملكة يوصي المواطنين بأخذ اللقاح و«التهنئة بالعيد» عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوصى سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المواطنين بسرعة الاستجابة وأخذ لقاح فيروس كورونا.

وقال مفتي عام المملكة: “إن هذا هو السبيل بإذن الله لتعود الحياة كما كانت وتعود مساجدنا كما كانت” ، كما أوصى بالاستمرار بالعمل بالاحترازات الصحية من عدم المصافحة، والابتعاد عن التجمعات ، وتقليل الزيارات في غير حاجة، ولبس الكمامات وتطبيقها في كل وقت وخاصة في مناسبات الأعياد حتى لا نفقد أيا من أحبابنا”، وفقا لـ”الرياض”.

وتابع سماحة مفتي عام المملكة: “أن وسائل الاتصال قربت البعيد فيمكن التواصل مع الناس والمعايدة بواستطها”.

كما سأل سماحته الله تعالى أن يجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة مستقرة وأن يرفع عنا وعن المسلمين هذا الوباء ويشفي مرضى المسلمين.