الجيش المغربي يعزز قواته بطائرات صينية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "المغرب اليوم" إن القوات المسلحة المغربية أبرمت صفقة جديدة مع الصين للحصول على طائرات Wing Loong 2 بدون طيار، لتعزيز القدرات العسكرية الجوية للقوات المسلحة الملكية، التي باتت تمتلك أحدث طائرات الدرون في المنطقة.

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وبات تسليم الطائرات قريباً بعدما أنهى الضباط المغاربة الذين يشغلون الطائرات تدريباتهم في جمهورية الصين الشعبية.

يشار إلى أن الجيش المغربي يمتلك طائرات استطلاع "إسرائيلية" الصنع من طراز "هيرون" المسيّرة اقتناها بقيمة 50 مليون دولار، وطائرات بدون طيار من نوع "هارفانغ" المتطورة، وطائرات"إم كيو 9 الشهيرة بلقب "حاصدة الأرواح"، ودرون "هيرميس 900 ، وطائرات من "بريدايتور" المعروفة بـ"MQ-9B SeaGuardian" الأمريكية، كما ينتظر المغرب التوصل لشراء دفعة من الطائرات بدون طيار "بيرقدار تي بي 2 " التركية.

وسبق للمغرب أن تسلم Wing Loong 1 (النسخة الأولى من الطائرة) ، بشكل مستعجل من دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من السنة الماضية، وتؤدي حاليا مهامها على أكمل وجه في منطقة شرق الحزام الأمني

وتكمن أهمية هذه الصفقة في أنها تأتي في وقت يسعى المغرب فيه إلى تعزيز قدرات أسطوله من الطائرات المسيرة لترجيح كفته في المواجهات مع قوات جبهة البوليساريو، حيث تمكن طائرات الدرون المغرب من تمشيط مناطق شاسعة في الصحراء وتحديد الأهداف العسكرية التي يجب استهدافها بدقة دون عناء التقل ميدانيا والمخاطرة.