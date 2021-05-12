الأسد يستقبل ظريف والوفد المرافق له

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية العربية السوري: "تناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التشاور والتنسيق على كافة الأصعدة إضافة الى سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي، بما يحقق مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين".

وتابع البيان، "جرى التباحث حول مستجدات المسار السياسي ومن بينها لجنة مناقشة الدستور، إضافة إلى الأوضاع الميدانية في سورية والتواجد الأمريكي والتركي اللاشرعي، والذي يعيق استمرار عملية مكافحة الإرهاب ويتسبب بعدم الاستقرار في المنطقة".

وأضاف البيان: "تطرقت المحادثات إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والعدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي الفلسطينية، والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس".

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وختم البيان: "أطلع الوزير ظريف الرئيس الأسد على تطورات الملف النووي الإيراني وتفاصيل المفاوضات التي تجري حوله والدور التخريبي الذي تمارسه بعض الأطراف الهادف إلى عرقلة التقدم في هذه المفاوضات".

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صباح اليوم الأربعاء الى دمشق، وذكرت الوكالة الرسمية للانباء "سانا" ظريف سيلتقي خلال زيارته المسؤولين في الدولة لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.

ووصف وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، زيارة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إلى دمشق بانها "مهمة"، وتأتي في وقت دقيق يمر به البلدان والمنطقة، وفي خضم تصاعد السياسات العدوانية، من قبل الغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.