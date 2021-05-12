تسجيل مصابين بكورونا بين العراقيين العائدين من الهند

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية، سيف البدر، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، أن العراقيين المصابين بفيروس كورونا الذين تم إجلاؤهم من الهند، لا يحملون السلالة الهندية من الجائحة.

وأكد البدر، في بيان للصحة، اليوم، أن جميع العائدين من الهند يخضعون لضوابط وإجراءات الصحة العامة"، نافياً "ما نشر بشان عدم أتباع إجراءات الصحة مع العائدين العراقيين من الهند".

وأضاف أن الصحة، نجحت في استقبال الوجبة الأولى من العائدين من الهند، وكان بينهم 83 مصاباً تم عزلهم، منوها إلى أنه تم استقبال الوجبة الثانية وكان بينهم 27 مصابا.

ولفت البدر، إلى أن الوزارة بصدد استقبال الوجبة الثالثة وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والنقل.

وأختتم المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة، نافيا اعتقال مدير المركز الصحي في مطار بغداد الدولي.

وسجل العراق حسب الموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة والبيئة يوم أمس، 5287 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و34 حالة وفاة، و6561 شفاء، ليصل إجمالي المصابين منذ تفشي الجائحة إلى 1122914 مصابا، و15834 وفاة.

وأعلن المتحدث باسم سلطة الطيران المدني العراقي، جهاد ديوان، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، إجلاء مئات المسافرين العراقيين من العالقين في الهند.

وأوضح الديوان، أن رحلة استثنائية انطلقت قبل يوم، حملت على متنها ما يقارب 400 مسافر عراقي من العالقين في الهند، تمت إعادتهم إلى العراق.