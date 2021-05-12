الرئيس العراقي يعرب لنظيره الفلسطيني عن موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة العراقية في هذا الصدد: "أجرى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن تطورات الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية، حيث أدان سيادته القمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وترويع القوات الإسرائيلية للمصلين العزّل في الحرم القدسي الشريف، مشددا على ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية واستهداف المدنيين المنافية لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

© Sputnik . Vladimir Trefilov

وأكّد الرئيس برهم صالح، خلال الاتصال الهاتفي، موقف العراق الثابت شعبا وحكومة تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته في دولته المستقلة ونيل كامل حقوقه المشروعة، مشيرا إلى ضرورة العمل المشترك والفاعل من أجل إنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات، التي يتعرض لها.

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ تجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 35 فلسطينيا، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.