سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم طائرة مسيرة لـ "حماس" في غزة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ويشهد الجانب الفلسطيني والإسرائيلي توترا حادّا هذه الأيام، منذ أن بدأت الاحتجاجات من قبل شبان فلسطينيين مع بداية شهر رمضان على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن مئات الإصابات بين الفلسطينيين.

واشتد التوتر وتحول إلى نزاع عسكري بين الطرفين، حيث قامت الفصائل الفلسطينية المسلحة بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه "انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس".

وقامت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا، من بينهم 13 طفلا و3 سيدات وإصابة 296 بجروح مختلفة، وفقا لما أعلنت عنه وزراة الصحة الفلسطينية، وكذلك دمرت مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.