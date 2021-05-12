السفير الفلسطيني لدى موسكو: الوضع في القدس الشرقية قد يخرج عن السيطرة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب قوله، فإن سياسة إسرائيل تجاه المستوطنات الفلسطينية في القدس الشرقية هي "سياسة عنصرية في الأساس".

وقال خلال مؤتمر نظمته وكالة أنباء "روسيا اليوم": "نخشى أن تخرج الأحداث عن السيطرة تماما، والآن آمل أن يجبر موقف الدول العربية والمجتمع الدولي إسرائيل بطريقة ما على وقف هذه السياسة".

مضيفا "إذا حسنت إسرائيل العلاقات حتى مع جميع الدول العربية، لكنها لم تحسن العلاقات مع فلسطين، فسيظل هناك خطر حدوث أزمة".

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ تجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 35 فلسطينيا، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.