الأمن العراقى: مقتل أحد قيادات داعش الإرهابية جنوبى العاصمة بغداد

القاهرة - سامية سيد - تمكنت القوات الأمنية العراقية اليوم الأربعاء، من قتل أحد قيادات داعش الإرهابية جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر بيان مشترك لمديرية الاستخبارات العسكرية وجهاز مكافحة الإرهاب نقلته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "أنه وخلال عملية استخبارية نوعية بتعاون أمني كبير ما بين المديرية والجهاز، تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 17 واستخبارات لواء المشاة 55 والفوج الثالث منه وقوة من العمليات الخاصة لجهاز مكافحة الإرهاب من قتل الإرهابي القيادي في عصابات داعش والمكنى ( أبو ربيع ) المسئول الأمني لما تسمى بولاية الجنوب".

وأشار البيان إلى أن "العملية نفذت في منطقة المقالع بالرضوانية جنوبي بغداد"، مبينا أن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".