شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يهنئ شعب لبنان بعيد الفطر.. ويؤكد: على الجميع أن يدرك خطورة المرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، شعب بلاده والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر عيد الفطر السعيد، متمنيا أن يدرك الجميع فى لبنان ما تمر به البلاد خلال هذه المرحلة.

وكتب الحريرى، عبر حسابه على تويتر: "أتقدم من اللبنانيين عامة، والمسلمين خاصة، بأجمل التهانى بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلاً المولى الكريم بهذه المناسبة أن يدرك الجميع خطورة المرحلة، وما يمرّ به لبنان، علّنا نوقف هذا الانهيار المريع، ليعود درة للشرق، ومنارة للعلم".





وأضاف الحريرى: "وبهذه المناسبة، أتوجه بالتحية إلى أهلنا فى فلسطين الحبيبة على صمودهم ودفاعهم عن حقهم وعن المقدسات".





من ناحية أخرى، أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، أن لبنان دخل حالة من الجمود السياسى حيث لم تُسجل أى اتصالات يُعتد بها بين القوى السياسية المعنية لإخراج ملف تشكيل الحكومة الجديدة من دائرة التعطيل المُمنهج والتجاذب السياسي، وسط توقعات أن تستمر الأزمة إلى ما بعد عطلة عيد الفطر على الرغم من تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.

وذكرت صحف "النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق" أن المعطيات والتطورات السلبية المتزايدة المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية فى لبنان، تنذر بنتائج كارثية تحت وطأة تعنت السلطة السياسية وتعطيلها إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة.