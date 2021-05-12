شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا ببيروت: لا بد من تشكيل حكومة لبنان الجديدة سريعا لتجاوز الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف، إن موسكو ترى أنه من الضروري للغاية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في أسرع وقت ممكن، وعن طريق التوافق الوطني واحترام توازن المصالح، وذلك لتجاوز الأزمات الاقتصادية والمعيشية الراهنة والتي تعد الأصعب في تاريخ لبنان.

وأضاف السفير الروسي، في حديث مع مجلة (الأمن العام) الصادرة عن جهاز الأمن العام اللبناني، في عددها الصادر عن شهر مايو الجاري: "نرجو أن يدرك السياسيون في لبنان درجة مسئوليتهم وعمقها تجاه البلد والشعب.. من دون ذلك لا توجد فائدة من أي مبادرات أجنبية أو رهان على كسب عبر التوغل من الخارج".

وأشار إلى أن روسيا تحرص على الحوار مع جميع القوى السياسية في لبنان من دون انحياز وبعيدا عن التجاذبات، في ظل أزمة السلطة والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.. متابعا: "موسكو على يقين أن أفضل طريق هي التعامل مع الأمور على الأساس المقاربة الشاملة".

وأكد أن استقرار لبنان يمثل أحد العناصر المهمة للحفاظ على الأوضاع الداخلية وفي الشرق الأوسط ككل، لافتا إلى أن روسيا تستخدم العلاقات الجيدة مع الأطراف اللبنانيين لتبادل الآراء بغية تقريب وجهات النظر كشرط لا بد منه لإيجاد المخرج المحتمل للأزمة السياسية اللبنانية والظروف القاهرة الراهنة.