خادم الحرمين يتلقى التهاني بقرب حلول عيد الفطر

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على التهنئة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين باليمن والمسرات.

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – جلالته التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والأمة الإسلامية بالخير والبركة.

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير قطر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والبركات.

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بتشاد

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره على التهنئة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.