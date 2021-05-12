أمير الباحة يتكفل بعلاج طفل يعاني من «شلل دماغي سفلي»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تكفل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، بسداد علاج تأهيل الطفل حافظ، من ذوي الاعاقة، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات ويعاني من شلل دماغي سفلي، ويحتاج إلى برنامج علاجي شامل لمدة 3 أشهر بجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة. وقدمت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الباحة‬ لتكفله بتكاليف تأهيل الطفل حافظ, وجعل كل ماقدم في ميزان حسناته.

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