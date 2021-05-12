شكرا لقرائتكم خبر عن «المصلح»: إخراج زكاة الفطر يجب أن يكون طعاماً من غالب قوت البلد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أن زكاة الفطر شعيرة وعبادة فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى}، كما قال ذلك جماعة من أهل العلم والمفسرين وقصدوا بها زكاة الفطر.

وأضاف المصلح: “جاء في الصحيح في حديث عبدالله بن عمر قال “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير”.

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال “كنا نخرجها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وصاعاً من شعير وصاعاً من زبيب وصاعاً من تمر وصاعاً من أقط”.

وكان طعامهم الشعير والزبيب والأقط والتمر فإخراجها طعاما هو الذي فرضه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقدر النبي القدر الواجب من الإخراج بإنه صاع، فإخراج زكاة الفطر في الأصل يجب أن يكون طعاما من غالب قوت البلد.