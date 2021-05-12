أمين عام قوى المقاومة الفلسطينية في سوريا: سنطلب من ظريف دعم الفلسطينيين

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق - سبوتنيك. ومن المقرر أن يلتقي ظريف ممثلين عن الفصائل الفلسطينية في سوريا؛ وذلك بعد ختام محادثاته مع الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الخارجية فيصل المقداد.

وقال عبد المجيد، لوكالة "سبوتنيك": "لقاء ظريف مع ممثلي الفصائل الفلسطينية، سيتطرق إلى آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "سندعو إيران لإسناد شعبنا، وتعزيز صموده لمواجهة هذه الوحشية للاحتلال الإسرائيلي. وسنستمع منه عن موقفهم مما يجري؛ وبالتأكيد هو يحمل رسالة دعم للشعب الفلسطيني".

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ تجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 35 فلسطينيا، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.