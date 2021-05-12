إجلاء المئات من العراقيين العالقين في الهند

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح ديوان، أن رحلة استثنائية انطلقت قبل يوم، حملت على متنها ما يقارب 400 مسافر عراقي من العالقين في الهند، وتمت إعادتهم إلى العراق.

وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، انطلاق أول رحلة استثنائية على متن الخطوط الجوية العراقية، لإجلاء العراقيين العالقين في الهند والبالغ عددهم نحو ألف مسافر، في الثالث من مايو الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق الأربعاء 28 إبريل الماضي: "تابعنا تطورات الأوضاع على المستوى الصحي في الهند، وقدر تعلق الأمر بوزارة الخارجية العراقية وبتوجيه من الوزير فؤاد حسين، قامت خلية الأزمة بمركز الوزارة بعقد اجتماع طارئ وعاجل".

وأوضح الصحاف، أن الاجتماع العاجل لمتابعة تطورات الصحي وانعكاساته على العراقيين المسافرين إلى الهند لغرض العلاج والدراسة والأغراض الأخرى.

وتشهد الهند موجة غير مسبوقة من وباء فيروس كورونا، فقد وصل مجمل الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليونا.