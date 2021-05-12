وفاة صحفي عراقي وتماثل آخر للشفاء بعد إصابتهما بفيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح السراجي، أن الصحفي ربيع الوائلي، الذي يعمل في صحيفة "الرأي" الأسبوعية المستقلة، توفي إثر مضاعفات فيروس "كورونا".

وأضاف: "أما الإعلامي فليح الجواري، المستقل الذي كان يعمل في راديو نوى، تماثل للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا".

ونوه رئيس الجمعية للدفاع عن حقوق الصحفيين في العراق، إلى أن الجواري يعمل بشكل مستقل ويعد تقارير لمحطات إذاعية.

وسجل العراق حسب الموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة والبيئة يوم أمس، 5287 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و34 حالة وفاة، و6561 حالة شفاء، ليصل إجمالي المصابين منذ تفشي الجائحة إلى 1122914 مصابا، و15834 وفاة.