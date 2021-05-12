"بينهم فلسطيني"... نجاح تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم في علوم الفضاء

دبي - محمود عبدالرازق - إنجاز حققه فريق من المهندسين من بينهم الشاب الفلسطيني، لؤي البسيوني، الذي نشأ في قطاع غزة وتابع دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الإنجاز يكمن في أن الطائرة المروحية المسيرة تعتبر نقلة نوعية جديدة في مجال استكشاف الفضاء إذا أنها تستطيع أن تقدم صورا واضحة ودقيقة للمسارات التي تسلكها وتستطيع استكشاف أماكن جديدة على سطح المريخ لم يكن من السهل الوصول إليها سابقا.

مروحية "إنجويتي" المسيرة بالتحكم من الأرض والتي تعمل بالطاقة الكهربائية حلقت فوق سطح المريخ لمدة 40 ثانية على ارتفاع 10 أمتار، وكانت وكالة "ناسا" نشرت فيديو مصور لصوتالمروحية لأول مرة وقت الإقلاع.

في حوار خاص ل "سبوتنيك" مع المهندس لؤي البسيوني قال إن: "تحليق المروحية إنجاز هام جدا يشير إلى تحقيق نجاح جديد يتعدى الأهداف التي وضعت لها مسبقا، كونه لأول مرة يتم التحليق فوق كوكب آخر في وقت تشكل فيه نسبة الهواء أقل 0.001 %".

وأشار إلى أن: "المروحية المصنوعة من الألياف الكربونية تمكنت ببساطة من إثبات نظرية إمكانية الطيران فوق المريخ وقدرتها على تنفيذ الكثير من المهام بشكل أفضل مما كان يحقق في محاولات سابقة، إذ قطعت المسافة ب 80 مرة أكثر من الروبوت، ما يوفر الوقت والطاقة والجهد ويعطي نتائج جيدة في الاستكشاف كالهضاب والوديان ويمكن تطويرها مستقبلا بما يتناسب مع متطلبات علوم الفضاء".

وأضاف البسيوني: "حاليا أعمل في مجال الطاقة البديلة التي تغني عن استخدام البترول وأنا انشأت عدة شركات وأطمح في المستقبل لإنشاء شركة تتخصص في مجال الدفع الكهربائي وفي عدة مجالات كعلوم الفضاء والهندسة لتي تستخدم في السيارات الكهربائية".