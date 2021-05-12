اخبار الخليج

إصابة 3 جنود إسرائيليين.. وقوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من الخليل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 جنود إسرائيليين.. وقوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 7 فلسطينيين بينهم صحفي من محافظة الخليل.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من عدة بلدات ومخيمات في محافظة الخليل، كما اعتقلت صحفيا، أثناء تغطيته للمواجهات التي اندلعت مساء أمس في مدينة الخليل.

كما أعلن الإعلام الإسرائيلي، عن إصابة 3 جنود أحدهم حالته حرجة باستهداف عربتهم العسكرية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا