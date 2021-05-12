إصابة 3 جنود إسرائيليين.. وقوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من الخليل

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من عدة بلدات ومخيمات في محافظة الخليل، كما اعتقلت صحفيا، أثناء تغطيته للمواجهات التي اندلعت مساء أمس في مدينة الخليل.