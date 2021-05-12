شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل فلسطينى وإصابة 2 فى غارة على غزة.. والجنائية الدولية تحذر من التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، عن القلق من الجرائم المرتكبة في التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

وحسب موقع سكاى نيوز، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة غزة وقتل فلسطيني وجرح اثنين آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة شمالي قطاع غزة.

وكان قد أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ضرورة وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأعرب جوتيريش عن قلقه جراء تطورات الأوضاع فى فلسطين.

وأضاف أنه يجب أن تبدى القوى الأمنية الإسرائيلية أقصى درجات ضبط النفس وضبط اللجوء إلى القوة"، لافتا أيضا إلى أن "إطلاق الصواريخ والقذائف بشكل عشوائى على مناطق إسرائيلية مأهولة غير مقبول".