وزير الخارجية الإيراني يصل دمشق

دبي - محمود عبدالرازق - وصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى دمشق لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الدولة حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية، بحسب ما نقل مراسل "سانا".

وسيلتقي ظريف خلال الزيارة كبار المسؤولين في الحكومة السورية، وقادة الفصائل الفلسطينية المقيمين في سوريا لبحث آخر التطورات، بحسب ما نقل موقع قناة "العالم".

يذكر أن إيران عينت في وقت سابق من هذا الأسبوع سفيرا جديدا لها في سوريا، مهدي سبحاني.

وكان السفير الإيراني الجديد في دمشق، قد شغل منصب المدير العام لمكتب التخطيط والرصد الاستراتيجي بوزارة الخارجية في بلاده، وقنصلا عاما في كراتشي، ومساعدا للمدير العام لشؤون منطقة غرب آسيا، ومساعدا لسفيري إيران في تركمانستان وأوكرانيا.