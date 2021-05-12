شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار على السعودية وحار بالكويت ومعتدل بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج حالة من تباين درجات الحرارة، حيث تشهد السعودية هطول امطار ورياح نشطة، اما في البحرين فيكون الطقس معتدلا خلال فترة الليل.

الكويت الكويت

ليلًا مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة، ونهارًا حار و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الشرقية، القصيم، الرياض، حائل ،الحدود الشمالية).



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلا بوجه عام، وحار خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 8 عقد.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 10%.

شروق الشمس عند الساعة 04:52 صباحاً والغروب في تمام الساعة 6:15 مساءً.