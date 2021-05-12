شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار على السعودية وحار بالكويت ومعتدل بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج حالة من تباين درجات الحرارة، حيث تشهد السعودية هطول امطار ورياح نشطة، اما في البحرين فيكون الطقس معتدلا خلال فترة الليل.
الكويت
ليلًا مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة، ونهارًا حار و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .السعودية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الشرقية، القصيم، الرياض، حائل ،الحدود الشمالية).
البحرين
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلا بوجه عام، وحار خلال النهار.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 8 عقد.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين.
درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 10%.
شروق الشمس عند الساعة 04:52 صباحاً والغروب في تمام الساعة 6:15 مساءً.