وزارة الداخلية في غزة: طائرات الاحتلال دمرت جميع مباني مقر قيادة الشرطة في القطاع

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، لقناة الأقصى الفلسطينية: "شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي غارات متتالية أسفرت عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة (الجوازات) في قطاع غزة".

وتشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات جوية على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة استهدفت مقرات الشرطة في القطاع.

وبدأت التوترات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من القدس مع بداية شهر رمضان قبل قرابة أربعة أسابيع، حينما احتج الشبان الفلسطينيون على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن مئات الإصابات بين الفلسطينيين.

كما يشهد حيّ الشيخ جراح، منذ قرابة 3 أسابيع، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.