الجيش السوداني ينفي صلته بمقتل وجرح متظاهرين بمحيط القيادة العامة

دبي - محمود عبدالرازق - الخرطوم - سبوتنيك. وحسب بيان رسمي من الإعلام العسكري للقوات المسلحة السودانية، صدر اليوم الأربعاء، " لم تصدر تعليمات التي تحمي محيط القيادة العامة بالذخيرة تجاه المواطنين".

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واتهم الجيش السوداني جهات لم يسمها وراء الأحداث، مشيرا إلى أنه "تم قفل محيط القيادة العامة من مبدأ حماية المواطنين وحتى لا يتم استغلال المسيرات من جهات لها أجندة ترمي لإجهاض مسيرة الانتقال وخلق فتنة بين الشعب وقواته المسلحة".

ونشرت لجنة طبية غير رسمية، تسمى" مصابي ثورة ديسمبر"، تقريرا طبيا بوفاة 2 جرح نحو 16 شخصا في أثناء تفريق القوات النظامية تجمعات مئات السودانيين لإحياء ذكرى فض الاعتصام في حزيران/ يونيو 2019، الذي أسفر مقتل أكثر من مائة وإصابة المئات من المحتجين.