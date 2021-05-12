شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم الفوار جنوبى الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاربعاء إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الاسرائيلي خلال اقتحامه لمخيم الفوار، بحسب " روسيا اليوم".

وأفاد سكان محليون بأن القتيل هو حسين الطيطي (26 عاما)، وهو من سكان المخيم.

والطيطي هو القتيل الثاني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية خلال ساعات. وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيان سابق أن مواطنا قُتل وأصيب آخر بجروح خطيرة بعد إطلاق النار على السيارة التي كانا يستقلانها على حاجز زعترة جنوب نابلس.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الاسرائيلي حول ملابسات الحادثين.