الشرطة الإسرائيلية: مقتل شخصين جراء قصف صاروخي من غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الشرطة إن الفتاة التي لم تذكر سنها ماتت على الفور، بينما أعلن عن وفاة الرجل في المستشفى، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

© REUTERS / AMIR COHEN

وبذلك يرتفع عدد القتلى في إسرائيل جراء الهجمات الصاروخية من غزة منذ يوم الاثنين إلى خمسة أشخاص.

وبدأت التوترات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من القدس مع بداية شهر رمضان قبل قرابة أربعة أسابيع، حينما احتج الشبان الفلسطينيون على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن مئات الإصابات بين الفلسطينيين.

كما يشهد حيّ الشيخ جراح، منذ قرابة 3 أسابيع، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.