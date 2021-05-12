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الشئون الإسلامية بالسعودية تغلق 8 مساجد بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد -  أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، 8 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلِقَ خلال 94 يوماً 1129 مسجداً، فُتِحَ 1114 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

 

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء (واس) - أنه تم إغلاق 4 مساجد بمنطقة الرياض ومسجدين اثنين بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة تبوك.

 

وأشارت إلى إعادة فتح 16 مسجداً، 5 مساجد بمنطقة الرياض و4 مساجد بمنطقة الباحة و3 مساجد بمنطقة الشرقية ومسجدين اثنين بمنطقة تبوك ومسجدين اثنين بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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