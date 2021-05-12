شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: لن ندخر جهدا للوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أن تونس لن تدخر جهدا للوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لاسترجاع حقهم المسلوب والذى لا يمكن أن يكون موضوع صفقات أو أن يسقط بالتقادم مهما اشتد الظلم والعدوان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى جرى بين الرئيس التونسى ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقال الرئيس التونسى - خلال الاتصال - "إن موقف تونس من العدوان على القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين هو موقف يتجاوز التنديد والشجب المعهودين بل هو تحية لصمود الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن أكبر خطر يتهدد الحق الفلسطينى هو ثقافة الهزيمة والاستسلام .. داعيا إلى وحدة الصف الداخلى خدمة لمصلحة القضية الفلسطينية العادلة.

ومن جانبه، أطلع هنية الرئيس التونسى على تطور الأوضاع فى القدس وفى قطاع غزة وعلى صمود الشعب الفلسطينى ضد اعتداءات المستوطنين واستفزازاتهم للمصلين.