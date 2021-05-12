الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في مخيم الفوار بجنوب الخليل

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد سكان محليون بأن القتيل هو حسين الطيطي، 26 عاما،، وهو من سكان المخيم، بحسب رويترز.

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والطيطي هو القتيل الثاني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية خلال ساعات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيان سابق أن مواطنا قُتل وأصيب آخر بجروح خطيرة بعد إطلاق النار على السيارة التي كانا يستقلانها على حاجز زعترة جنوب نابلس

وبدأت التوترات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من القدس مع بداية شهر رمضان قبل قرابة أربعة أسابيع، حينما احتج الشبان الفلسطينيون على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن مئات الإصابات بين الفلسطينيين.

كما يشهد حيّ الشيخ جراح، منذ قرابة 3 أسابيع، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.