شكرا لقرائتكم خبر عن ‏المغرب: قرابة 6 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا /كوفيد-19/ بلغ 5 ملايين و903 آلاف و593 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 176 ألفا و665 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

وسجّل المغرب 486 ألفا و833 إصابة بكوفيد-19 منذ رصد أول إصابة في البلاد في مارس 2020، بينها 8695 وفاة، وفق الحصيلة الرسمية.

وتم تمديد حال الطوارئ السارية في البلاد منذ مارس 2020 حتى 10 أبريل، وتم فرض حظر تجول ليلي حتى منتصف مارس. وأغلقت المملكة حدودها إلا أن الرحلات الجوية سارية.

وتستهدف حملة التلقيح المغربية كل الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 18 عاما، أي نحو 25 مليون نسمة وذلك بهدف "العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية".