مقتل 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمبنى سكني بمدينة غزة شمالي القطاع

دبي - محمود عبدالرازق - ودمر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، برج الجوهرة السكني بقطاع غزة بالكامل وسط تصاعد التوتر بين القطاع وإسرائيل.

وأفاد مراسل "سبوتنك" في القطاع بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت برج الجوهرة بغزة بالكامل.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل، مقتل 3 أشخاص جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مدينتي تل أبيب وعسقلان، في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وبدأت التوترات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من القدس مع بداية شهر رمضان قبل قرابة أربعة أسابيع، حينما احتج الشبان الفلسطينيون على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن مئات الإصابات بين الفلسطينيين.

كما يشهد حيّ الشيخ جراح، منذ قرابة 3 أسابيع، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.