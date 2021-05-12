شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح إمكانية حصول من يعانون نقص في الصفائح الدموية على لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية تلقي من يعاني من نقص في الصفائح الدموية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأكدت “الصحة”، في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أنه بشكل عام من يشتبه بإصابته بنقص شديد في الصفائح الدموية (أقل من ١٠ آلاف) يمكن له أخذ اللقاح والحرص على المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة ٣٠ دقيقة.
كما نصحت “الصحة”، التأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية بأخذ اللقاح من عدمه.
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