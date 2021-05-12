إسرائيل تعلن حالة الطوارئ في مدينة اللد على إثر الصدامات بين المواطنين العرب والشرطة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي فرض حالة الطوارئ في مدينة اللد على إثر الصدامات بين المواطنين العرب واليهود.

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وفي وقت سابق، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس على إرسال كتائب تابعة لحرس الحدود من الضفة الغربية إلى مدينة اللد بشكل فوري.

وقال نتنياهو عبر تويتر: "رئيس الوزراء نتنياهو تحدث مع وزير الدفاع واتفق معه على إرسال كتائب تابعة لحرس الحدود من منطقة يهودا والسامرة إلى مدينة اللد وبشكل فوري".

وليل الثلاثاء، وقعت مواجهات في مدينتي اللد والرملة وعدد من مدن الداخل بين شبان فلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.

وبدأت التوترات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من القدس مع بداية شهر رمضان قبل قرابة أربعة أسابيع، حينما احتج الشبان الفلسطينيون على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن مئات الإصابات بين الفلسطينيين.

كما يشهد حيّ الشيخ جراح، منذ قرابة 3 أسابيع، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.