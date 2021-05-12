كتائب القسام: لأهلنا في الداخل انهضوا لمواجهة غطرسة المحتل

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو – سبوتنيك. وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة عبر قناة الأقصى الفلسطينية: "لأهلنا في الداخل المحتل انهضوا يا أهل البيت. يا أهل الضفة والداخل سنكون لكم سيفاً ودرعاً".

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وأضاف: "أنتم منا ونحن منكم فاثبتوا في مواقعكم وانتزعوا حقوقكم".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أنها نفذت هجوما "بصواريخ ثقيلة" استهدفت مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بشكل مباشر.

وأسفرت الصواريخ التي أطلقت من غزة عن مقتل إسرائيليتين وإصابة آخرين بجروح بعضها خطرة.

وبدأت التوترات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من القدس مع بداية شهر رمضان قبل قرابة أربعة أسابيع، حينما احتج الشبان الفلسطينيون على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن مئات الإصابات بين الفلسطينيين.

كما يشهد حيّ الشيخ جراح، منذ قرابة 3 أسابيع، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.