شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي توقِّع مذكرة تعاون مع الهيئة الإسلامية في النمسا لتعزيز الاندماج المجتمعي وتفعيل وثيقة مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - بيان مشترك يؤكد على ضرورة تعزيز برامج الوئام الوطني والاندماج المجتمعي -د.العيسى بحث سُبُل تفعيل وثيقة مكة المكرمة مع د.فورال

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مكتبه أمس وفداً من الهيئة الإسلامية في النمسا، حيث جرى بحث سُبُل تفعيل وثيقة مكة المكرمة مع رئيس الهيئة د.أومت فورال وأعضاء الوفد.

وقد وقّع د.العيسى مع د.فورال مذكرة تعاون تقضي بتفعيل مضامين وثيقة مكة المكرمة وترجمتها، ورفعها للجهات المعنية بالتواصل الحضاري، وعقد الفعاليات الفكرية والثقافية حولها، والسعي لدمجها في البرامج التعليمية والتشجيع على مناقشتها في الفضاء العام بما ينسجم مع دستور الهيئة ودستور الجمهورية النمساوية.

وتتضمن الوثيقة تبادل المعلومات والخبرات والمطبوعات فيما يتعلق بمجالات العمل الإسلامي المشترك.

وتركز المذكرة على التعريف بالإسلام ومبادئه السمحة، ونشر الوسطية والاعتدال، ومكافحة الغلو والتطرف والإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى بيان موقف الإسلام من الحركات المتطرفة، كما تُعنى بالتباحث حول القضايا الإنسانية المعاصرة، وسُبُل معالجتها بأفضل الطرق. واتفق الطرفان على أهمية خدمة اللغة العربية وثقافتها والاهتمام بذلك داخل النمسا.

أما فيما يخص الأنشطة الثنائية، فقد اتفق الطرفان على التنسيق للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات والبرامج التي تهم المسلمين، إلى جانب تنظيم لقاءات مع الأكاديميين والمفكرين والباحثين من أتباع الثقافات والحضارات الأخرى، ودعم التفاهم والسلام بين الشعوب.



د. العيسى يوقع الاتفاقية مع رئيس الهيئة د.أومت فورا

وأصدر الطرفان بياناً مشتركاً أوضحا فيه التزامهما بتعزيز العمل المشترك ونشر الوعي بالعمل الإسلامي والقيم الوطنية النمساوية، كما عبّرا عن حرصهما على إيجاد برامج لدعم الاندماج الوطني بالتعاون مع جهات الاختصاص.

وأكد الطرفان على ضرورة دعم وتفعيل البرامج الخاصة بوثيقة مكة المكرمة التي اعتمدها 1200 من كبار علماء الأمة الإسلامية من كافة الطوائف والمذاهب، والتي رحبت بها القيادات الدينية غير الإسلامية واعتبرتها وثيقة لتعزيز السلام والوئام في المجتمعات الإسلامية وبين المجتمعات غير الإسلامية، كما رحب بها عدد من الجهات السياسية والفكرية حول العالم باعتبارها تُمثل الاعتدال.



د.العيسى يستقبل وفد الهيئة الإسلامية في النمسا

وأشار البيان المشترك إلى أن هذا التعاون يأتي انطلاقاً من أهمية التعاون بين الهيئة الإسلامية في النمسا ورابطة العالم الإسلامي التي تعتبر مظلة للشعوب الإسلامية وحاضنة علماء ومفكري وشباب العالم الإسلامي من قبلتهم الجامعة، وتقديراً للدور المشهود به عالمياً لما تقوم به الرابطة في حفظ سلام ووئام المجتمعات الوطنية والمرتكز على دعوة الرابطة دوماً عن طريق علماء ومفكري الأمة الإسلامية إلى وجوب احترام دساتير وقوانين وثقافة كل بلد، والعمل على تعزيز الاندماج الوطني.

حضر اللقاء نائب سفير جمهورية النمسا السيد ولفجانج كوتشيرا، ورئيس الهيئة العربية الدينية بالنمسا جبل زكري، وسكرتير رئيس الهيئة مسعود طه بابادستو، ومسؤول الدعوة بالهيئة جمال سبلجاكوفك، ومدير مكتب الرابطة في النمسا المشرف على المركز الإسلامي بالنمسا الدكتور أحمد آل مفرح.