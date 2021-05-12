شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يبحث مع ماكرون الأوضاع الإقليمية فى ليبيا وتشاد والنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية خاصة فى ليبيا وتشاد والنيجر ومالي.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فقد تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية والاتفاق على تحديد موعد لقاء اللجنة الوزارية المشتركة عالية المستوى.

وقال البيان إن الرئيسين تبون وماكرون تبادلا الآراء حول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك فى منطقة الساحل، ولا سيما فى تشاد، النيجر ومالي، وما يجدر القيام به لمساعدة دول الساحل فى الاستقرار.

وأضاف البيان أن الرئيسين اتفقا كذلك على دعم مسار التسوية فى ليبيا، بما فيها تقديم المساعدة للحكومة الجديدة من أجل تنظيم الانتخابات فى أحسن الظروف.