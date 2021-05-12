شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 15 فلسطينيا فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 15 مواطنا فلسطينيا فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن من بين المصابين 6 أصيبوا بالرصاص المطاطي، فيما أصيب مواطن نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح حيث نقلوا جميعا إلى مستشفيات المدينة، وبينت أن من بين المصابين أيضا ضابط إسعاف أصيب بالرصاص المطاطى فى قدمه خلال المواجهات.

وفى السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى الليلة، قرية زبوبا بجنين، وسط إطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، واندلعت على إثرها مواجهات.

وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى لاندلاع مواجهات وإصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق.