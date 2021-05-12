شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة طارئة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط اليوم.. وتحذير من حرب شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم جلسة جديدة طارئة حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، هى الثانية خلال ثلاثة أيام، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية، بحسب "العربية.نت ".

وتُعقد هذه الجلسة الجديدة المغلقة بطلب تونس والنروج والصين، وانتهى، يوم الاثنين، اجتماع أوّل عُقد بطلب تونس، من دون صدور أى إعلان مشترك من المجلس، بسبب إحجام الولايات المتحدة عن تبنّى نصّ "فى هذه المرحلة"، نقلا عن فرانس برس .

وفى السياق ذاته، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، نتيجة للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة منذ بدء العدوان، إلى 30 شهيدا، بينهم 10 أطفال وسيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 204 جرحى بعضهم فى حالة خطيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة، وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 30 شهيدا.