شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس آخر أيام رمضان.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، آخر أيام شهر رمضان المبارك الموافق 12 مايو الجاري، حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، المدينة المنورة.

كما يتوقع استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، حائل، الحدود الشمالية.