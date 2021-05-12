مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في القدس وغزة 

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما أفادت به وكالة رويترز عن دبلوماسيون فإن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة غدا الأربعاء لبحث الصراع بين إسرائيل والفصائل المسلحة في قطاع غزة.

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وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.

وقال وزير الدفاع بيني غانتس إن "جيش الدفاع يعمل على مدار الساعة بمشاركة جهاز الأمن العام وأنه قام بضرب مئات الأهداف حتى الآن".

وأضاف غانتس: "طالت الضربات الجوية مخازن للأسلحة ولتصنيع الأسلحة وسنواصل توجيه الضربات المؤلمة للعدو حتى نعيد الأمن والهدوء إلى مواطني الدولة".

ومن جانبه أكد رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي أن "جيش الدفاع يستخدم قوة كبيرة وأنه استهدف حتى الآن 500 موقع للحركات الإرهابية كما تم استهداف مسؤولين كبار في هذه المنظمات وتصفيتهم".

ولفت إلى أن "المعركة في بدايتها وأن جيش الدفاع مستعد لتوسيعها إذا طلب منه ذلك إذ إننا عاقدو العزم على توفير الأمن لمواطني إسرائيل".

وبدأت التوترات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من القدس مع بداية شهر رمضان قبل قرابة أربعة أسابيع، حينما احتج الشبان الفلسطينيون على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن مئات الإصابات بين الفلسطينيين.

كما يشهد حيّ الشيخ جراح، منذ قرابة 3 أسابيع، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.