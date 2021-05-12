شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 30 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، نتيجة للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة منذ بدء العدوان، إلى 30 شهيدا، بينهم 10 أطفال وسيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 204 جرحى بعضهم فى حالة خطيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة، وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 30 شهيدا.