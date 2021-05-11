شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة العامة للإعلام» : 10 آلاف ريال غرامة لأحد المشاهير بث محتوى خادشاً للحياء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عقوبة بحق أحد مشاهير تطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي.

وقالت الهيئة إن المخالف وهو مقيم في المملكة، قام بعرض محتوى خاص به للعموم، مخل بالآداب العامة وخادش للحياء عبر وسائل إعلامية مختلفة وذلك بتاريخ 10/ 5/ 2021.

وبناء على ذلك فقد تم إيقاع عقوبة الغرامة عليه بمبلغ 10 آلاف ريال.