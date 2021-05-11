شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية»: احذروا التعامل مع أي جهة تدعي تقديم خدماتنا.. الوقاية أمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية من خطورة التعامل مع أي شخص أو جهة يدعي تقديم خدمات الأحوال المدنية.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “حفاظًا على سرية بياناتك، احذر من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدماتنا.. الوقاية أمان”.