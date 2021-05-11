شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى التهنئة بالعيد من ملك البحرين وسلطان عمان وأمير قطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – جلالته التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والأمة الإسلامية بالخير والبركة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على التهنئة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين باليمن والمسرات.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والبركات.