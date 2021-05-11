شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة الجوف»: القبض على مواطنين تورطا في السطو المسلح على أحد المحال بـ«القريات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الجوف من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاما بالسطو المسلح على أحد المحال التجارية في محافظة القريات وسرقة مبالغ مالية.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، العقيد يزيد النومس، أنه جرى إيقاف المتهمين، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.