الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السعودية، هنأ أمير قطر الملك سلمان بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله الملك سلمان التهنئة بهذه المناسبة، متمنيا أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والبركات.

وكان أمير قطر قد وصل جدة (ليل الاثنين الثلاثاء)، واستقبله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وعقد الطرفان جلسة مباحثات تبادلا فيها التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وتأتي زيارة أمير قطر للمملكة، بعد مرور أسبوعين على تلقيه دعوة من الملك سلمان.

وهذه هي الزيارة الثانية لأمير قطر للسعودية، بعد حضوره قمة العلا مع قادة مجلس التعاون الخليجي الـ41، التي عقدت في المملكة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وشهدت المصالحة الخليجية التاريخية مع قطر، بعد قطيعة معها استمرت سنوات.