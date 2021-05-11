ألمانيا تدعو لوقف الضربات الصاروخية ضد إسرائيل فورا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إن الضربات الصاروخية على إسرائيل غير مقبولة بالمرة، مضيفا: "يجب أن تتوقف تلك الضربات فورا"، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

ويشن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة منذ أمس، ما أسفر عن مقتل 28 شخصا، في وقت ترد فيه الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ على بلدات ومدن متاخمة للقطاع أسفرت عن مقتل شخصين في عسقلان جنوبي إسرائيل.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي، قد وافق أمس الاثنين على تنفيذ عملية جوية واسعة النطاق في قطاع غزة، إذا استمر إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وتزايدت التوترات بين إسرائيل وقطاع غزة منذ الجمعة الماضي، في ظل إطلاق صواريخ تجاه المستوطنات المتاخمة للقطاع، ورد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف لأهداف يقول إنها تابعة لـ "حماس" في غزة.