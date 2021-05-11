إعلام: مقتل اسرائيليتين في عسقلان بقذيفة صاروخية من غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قناة "آي 24": إن "رشقة من الصواريخ أطلقت من غزة تجاه مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل، أسفرت عن مقتل إسرائيليتين بعد إصابة المبنى الذي تقطن به السيدتان بصورة مباشرة".

وأفادت القناة: بإصابة إسرائيليين آخرين بجروح خطيرة من إحدى القذائف.

وأضافت: "أصيب أشخاص آخرون بجروح طفيفة وبلغ مجمل الاصابات الإسرائيلية نحو 90 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الثلاثاء، أنها نفذت هجوما "بصواريخ ثقيلة" استهدفت مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بشكل مباشر.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، في بيان "الضربة الصاروخية الضخمة التي وجهتها كتائب القسام لتل أبيب وضواحيها نُفذت بصواريخ العطار الثقيلة، وقد استهدفت إحدى الرشقات مطار "بن غوريون" بشكل مباشر".

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وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مقتل 3 أشخاص جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مدينتي تل أبيب وعسقلان، في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وتوعد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بتكثيف الهجمات ضد قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت شنت فيه إسرائيل غارات جوية على القطاع أسفرت عن مقتل 28 شخصا بينهم أطفال، وفقا لأحدث بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة.

وتواصل الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، حيث أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، في بيان لها، أنها أطلقت مئات الصواريخ ضد إسرائيل.